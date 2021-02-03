Котенка снова удалось клонировать / Фото: стоп-кадр из видео

В Китае ученые университета провинции Шаньдун клонировали котенка. Котенка назвали Пинг-Ань. В переводе на русский язык кличка означает "безопасность".

Котенок родился от суррогатной матери в декабре 2020 года.

Это уже второй клонированный котенок в Китае. Первого ученые клонировали два года назад.

Ученые собираются с помощью клона выяснить природу некоторых кошачьих болезней и методы их лечения.

Ранее мы писали о том, что ученым удалось клонировать лошадь Пржевальского из генов давно умершей особи. Напомним, ранее мужчина клонировал себя, чтобы не присутствовать на скучных видеоконференциях. Читайте также, в Великобритании постояльцы делят номер с лошадьми.

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