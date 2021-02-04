Австралийская певица Кайли Миноуг выходит замуж за своего бойфренда - креативного директора британского журнала GQ Пола Соломонcа, который младше ее на шесть лет.

Информацию изданию Daily Mail подтвердила мачеха жениха - Глория Соломонс, передает lemonade.style.

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"Мы очень взволнованы в связи с предстоящим событием. Пол сообщил семье лишь недавно, но мы были искренне рады за них с Кайли. Не могу сказать ничего больше, поскольку нас попросили молчать. И я очень уважаю Кайли и Пола, чтобы нарушать эту просьбу", - рассказала мачеха Пола.

Отмечается, что первой о помолвке проговорилась певица Билли Пайпер, которая назвала Соломонcа "женихом" Миноуг.

Точная дата и место свадьбы пока неизвестны.

Кайли Миноуг и Пол Соломонc

Напомним, влюбленные вместе уже три года. Впервые об их романе стало известно в феврале 2018 года.

Ранее мы писали о том, что Слава Каминская удивила неожиданным образом. На снимках Слава позирует на заснеженной улице в роскошном белоснежном свадебном платье в пол с длинными рукавами и глубоким декольте.

Также сообщалось, что американская певица Ариана Гранде объявила о помолвке. 27-летняя Ариана и Далтон Гомес начали встречаться в январе 2020 года. В марте они вместе ушли на самоизоляцию из-за пандемии COVID-19.

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