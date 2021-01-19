Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская восхитила поклонников фото в свадебном платье.

Соответствующие кадры звезда опубликовала на своей страничке в Instagram.

На снимках Слава позирует на заснеженной улице в роскошном белоснежном свадебном платье в пол с длинными рукавами и глубоким декольте. Образ певицы дополняет диадема с камнями.

"А замуж невтерпеж. На улице -15, я больная, но красивая. Чего не сделаешь ради подруги?", - подписала фото Каминская.

Поклонники артистки пришли в восторг от ее свадебного образа.

"Настоящая зимняя королева", "Снежная королева!", "Роскошная", "Очень нежная и красивая", "Вам очень идет свадебное платье, вы красавица", - пишут пользователи в комментариях.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская рассказала о жизни после развода. Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.

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