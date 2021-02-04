В настоящее время вопрос оптимального вида документа пока находится в процессе изучения/ фото:

Швеция начала разрабатывать паспорта, которые свидетельствуют о прохождении вакцинации коронавирусом гражданина, в электронном виде.

В правительстве страны допускают, что именно такие виды документы в будущем будут пропуском для поездок и участия в различных мероприятиях. Однако в настоящее время вопрос оптимального вида документа пока находится в процессе изучения.

Когда Швеция и наши соседи начнут открываться, сертификаты о вакцинации, вероятно, потребуются для поездок и участия в других мероприятиях.

Отмечается, что у семейного врача украинец сможет получить свой "ковид-паспорт". Сейчас рассматривается возможность введения международного свидетельства о вакцинации, которые могут выдавать после курса прививок от коронавируса.

Кроме того, украинское правительство может ввести в стране паспорта вакцинации. Такое нововведение возможно только в случае рекомендации от Всемирной организации здравоохранения.

Ранее мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта. Но допускают, что ситуация может измениться и эти документы будет целесообразно ввести.

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