ВОЗ назвала условие введения COVID-паспортов [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта. Но допускают, что ситуация может измениться и эти документы будет целесообразно ввести.
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он подчеркнул, что в рекомендациях комитета ВОЗ указан призыв не вводить эти документы именно сейчас. Но если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин улучшится, то могут появиться причины для изменения рекомендаций.
"Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это ввести подтверждение вакцинации для путешествий", - заявил Райан.
Ранее сообщалось, что в Польше будут выдавать "паспорта вакцинации".
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