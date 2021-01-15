Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока призывают страны не вводить так называемые COVID-паспорта. Но допускают, что ситуация может измениться и эти документы будет целесообразно ввести.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он подчеркнул, что в рекомендациях комитета ВОЗ указан призыв не вводить эти документы именно сейчас. Но если в дальнейшем ситуация с доступностью и безопасностью вакцин улучшится, то могут появиться причины для изменения рекомендаций.

"Ситуация изменится со временем, и в будущем могут появиться новые причины это ввести подтверждение вакцинации для путешествий", - заявил Райан.

Ранее сообщалось, что в Польше будут выдавать "паспорта вакцинации".