Американская компания Pfizer в ближайшее время должна подать все документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине. Именно эта вакцина должна быть первой поставлена в Украину в феврале.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

"Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцины Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом", - сказал он.

Ляшко отметил, что вакцинация начнется в феврале. Сейчас Украина ожидает поставок в рамках программы COVAX 117 доз вакцин производства компании Pfizer. При этом пока данная вакцина не зарегистрирована в нашей стране.

Главный санитарный врач также добавил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.

Ранее сообщалось, что в Pfizer рассказали о вакцине для Украины. Генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык выразила мнение, что ситуацию с пандемией COVID исправит не конкретная какая-то вакцина, а вакцинация, которая является сложным логистическим процессом.

Также мы писали о том, что Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию COVID-вакцины. Поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.

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