В городе Энергодар Запорожской области обнаружился живодер, мужчина зверски издевается над кошками.

На очередном котенке ситуация всплыла и была придана гласности, котенок жив, но в критическом состоянии, его сейчас лечат в ветклинике областного центра, врачи готовы дать показания в суде по поводу чудовищных пыток, которых они ранее не видели ни разу.

Сейчас в городе активно распространяют информацию о живодере, жители переживают, что мужчина уйдет от наказания.

Так, житель города, работник ЗАЭС, Александр откликается на объявления в Фейсбуке о передержке или устройстве животных "в хорошие руки" и забирает их домой, мотивируя это одиночеством и потребностью в заботе о ком-то.

Только за последние несколько недель волонтеры обнаружили не менее пяти таких случаев. Возник вопрос: зачем человеку такое количество животных? Когда женщины стали обращаться к нему с просьбой вернуть или хотя бы показать животное, новый хозяин отвечал по-разному: либо животное убежало, или он подарил ее кому-то, или кот не прижился и он отнес его на улицу и тому подобное. Зоозащитники заподозрили, что он издевается над животными и убивает их, поэтому забили тревогу.

Вечером 26 января три волонтерки, которые отдали мужчине животных, пришли к нему в сопровождении правоохранителей и написали заявление в полицию. В квартиру мужчина не пустил. На вопрос, где животные, он просто отмалчивался, а позже и вовсе повел себя агрессивно и набросился на одну из женщин.

Уже на следующий день главного героя этой истории "прославили" в соцсетях. Оказалось, что фигурант собирал животных еще с августа, о чем люди свидетельствуют перепиской с ним. По словам волонтерок, с заявлением в полицию обратилась еще одна женщина, которая отдала ему животное в конце прошлого года.

Однако на тот момент реальных доказательств издевательств над животными не было.

Читайте также Отрезал лапы и головы котам: под Одессой задержали малолетнего живодера

Связавшись с мужчиной, он начал уверять, что ни в чем не виноват и в городе "хватает доброжелателей", которые на него оказывают клевету. И вообще он любит животных.

Дали объявление "Отдам котенка", я приехал и взял, дал денег, поэтому оно мое. Я никому не обязан отчитываться, это моя личная жизнь. Я подарок сделал и не могу идти забирать обратно. Это мое личное пространство, моя жизнь. Я обычный человек и никому ничего не должен.

Уже 27 января, после вызванного шума, подозреваемый вышел на связь с одной из волонтерок и выдвинул условие: он отдает котенка, которого взял накануне, а зоозащитница удалит пост в Фейсбуке. Женщина согласились.

Две стороны своего слово сдержали. Но то, в каком состоянии зоозащитница получила животное, просто шокировало. У четырехмесячного котенка вырваны "с мясом" когти, сильно травмирован нос, опухоль живота, он едва ли держит голову, не ест, потерял голос, хрипит и кашляет. Кроме того, у кошечки разрезан подбородок, который будут зашивать без наркоза, ведь ветеринары боятся, что истощенное животное просто его не перенесет.

Состояние кошки хозяин объяснил просто: "Упала со стола".

В полицию подано 5 заявлений по поводу издевательств над этим и другими котами.

Напомним, в Киеве живодер задушил трех щенков. 21 января, пьяный живодер задушил трех щенков, еще одному злоумышленник повредил хребет сильным ударом, животное госпитализировали в ветлечебницу с травмой позвоночника.

Ранее под Запорожьем местные жители совершили самосуд над живодерами, которые снимали порно с замученными животными.

Читайте также, в Украине вступили в силу новые правила перевозки домашних животных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.