Актриса, модель и с недавних пор - предприниматель Эмили Ратаковски станцевала возле бассейна в откровенном купальнике перед свои мужем. Видеозапись жарких танцев девушка опубликовала в своем Instagram.

На видео модель танцует в откровенном купальнике, призывая и своего мужа продюсера и бизнесмена Себастьяна Беар-Макклард к танцу.

Подписчики модели восхитились ее танцем и ее потрясающей фигурой, засыпав Эмили комплиментами.

Напомним, ранее звездная пара выпустила новую коллекцию белья. Модель и ее муж устроили домашнюю фотоссесию.

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