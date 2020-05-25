Эмили Ратаковски ошеломила зажигательным танцем(видео) [ Редактировать ]
Актриса, модель и с недавних пор - предприниматель Эмили Ратаковски станцевала возле бассейна в откровенном купальнике перед свои мужем. Видеозапись жарких танцев девушка опубликовала в своем Instagram.
На видео модель танцует в откровенном купальнике, призывая и своего мужа продюсера и бизнесмена Себастьяна Беар-Макклард к танцу.
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)
Подписчики модели восхитились ее танцем и ее потрясающей фигурой, засыпав Эмили комплиментами.
Напомним, ранее звездная пара выпустила новую коллекцию белья. Модель и ее муж устроили домашнюю фотоссесию.
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