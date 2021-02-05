Самый популярный порносайт в мире Pornhub усиливает меры безопасности для выявления незаконного контента и предотвращения его попадания на сайт, для чего вводит паспортный контроль для идентификации пользователей, сообщает Vice.

Решение было принято после того, как в декабре 2020 редактором из The New York Times Николасом Кристофом было обнаружено огромное количество клипов на Pornhub с демонстрацией реальных сцен изнасилования или сексуального насилия над несовершеннолетними. При этом происходила монетизация незаконного контента.

A special thanks to those young women and men who shared their stories and documentation about Pornhub, because they didn't want other kids to endure what they had suffered. It was their courage, their stories, that made this happen. Teens like Serena: https://t.co/syVIjZgEy6 — Nicholas Kristof (@NickKristof) December 8, 2020

После скандальной проверки Pornhub заблокировал загрузку новых видео неподтвержденными пользователями. На самом ресурсе были повторно перепроверены и удалены миллионы роликов с незаконным контентом.

При этом Mastercard и Visa разорвали связи с Pornhub, вынудив ресурс перейти на криптовалюту для осуществления платежей для платных разделов.

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По новым правилам, которые уже опубликованы на сайте, загружать свой контент разрешат только тем пользователям, которые смогут подтвердить свою личность путем предоставления настоящего паспорта и прикрепленной подлинной фотографией. Проверять подлинность документов будет британская фирма Yoti.

"Yoti проверит подлинность документа, удостоверяющего личность, сверив его с фотографией пользователя с использованием безопасной биометрической технологии", – уточняется в заявлении.

Как только информация будет проверена, данные зашифровываются – даже Pornhub не может их увидеть.

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Загрузка без подтверждения по-прежнему будет доступна только партнерам студии и проверенным пользователям, участвующим в Модельной программе.

На посетителях Pornhub, которые просто просматривают контент, ограничения распространяться не будут.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Pornhub собирал деньги на съемки в космосе. Также ранее нашли настоящего владельца Pornhub.

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