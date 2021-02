Самый популярный порносайт в мире Pornhub усиливает меры безопасности для выявления незаконного контента и предотвращения его попадания на сайт, для чего вводит паспортный контроль для идентификации пользователей, сообщает Vice.

Решение было принято после того, как в декабре 2020 редактором из The New York Times Николасом Кристофом было обнаружено огромное количество клипов на Pornhub с демонстрацией реальных сцен изнасилования или сексуального насилия над несовершеннолетними. При этом происходила монетизация незаконного контента.

A special thanks to those young women and men who shared their stories and documentation about Pornhub, because they didn't want other kids to endure what they had suffered. It was their courage, their stories, that made this happen. Teens like Serena: https://t.co/syVIjZgEy6