В Румынии во время православного обряда крещения утонул ребенок в возрасте шести недель. Об этом сообщает издание "Новый день".

Младенец скончался в понедельник, 1 февраля, в больнице, куда его доставили с остановкой сердца из церкви в северо-восточном городе Сучава. Судмедэкспертиза показала, что у девочки была вода в легких. Священнику, проводившему обряд, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

К четвергу, 4 февраля, 56 тыс. человек подписали онлайн-петицию об изменении "ненужного и абсурдного" ритуала, который предусматривает, что малыша трижды погружают в купель со святой водой. Пользователи соцсетей критикуют церковь за "жестокий" литургический ритуал.

В прошлом в Румынии уже было несколько таких же трагедий, однако консервативная часть православной церкви отвергает все обвинения.

Представитель Румынской православной церкви Василе Банеску сказал, что священники должны поливать ребенку при крещении только лоб, чтобы избежать подобных трагедий.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге пьяный священник протаранил автомобиль с ребенком.