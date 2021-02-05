Употреблять шоколад нужно очень осторожно. Зачастую в нем содержатся растительные жиры и эмульгаторы, а это значит, что товар некачественный. Эксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке шоколада, передает newsyou.info.

По словам экспертов, в обычном шоколаде должны быть: какао тертое, какао-масло и все. Сахар и другие добавки зависят от фирменных стандартов производителей. Так, например, черный шоколад, в котором указано 99% какао, должен иметь следующий состав: какао тертое, а если указано какао-порошок - это не очень хорошо, ведь это менее качественный продукт. Дальше - какао-масло и только потом - сахар.

Как проверить качество шоколада дома:

1. Первое исследование - органолептика. Следует обратить внимание на вкус и аромат, они должны быть четко выражены и без сторонних добавок, не перенасыщенные сахаром.

2. Следующее исследование - гидротермическое. Залить черный шоколад кипятком и наблюдать за окраской воды, она должна быть классической - шоколадной, насыщенной.

3. Последний эксперимент довольно опасен. Для него надо поджечь кусочек шоколада, а тот в свою очередь должен гореть и плавиться, выделяя аромат какао-продуктов.

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