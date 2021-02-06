В Украине за минувшие сутки выявили 4310 случаев заражения коронавирусом, 129 человек скончалось, 7 158 человек выздоровели. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Стоит отметить, что за за сутки было проведено 41 410 тестов на коронавиру, в частности методом ПЦР - 25 590, методом ИФА - 15 820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской 498, Днепропетровской 306, Киевской 295, Львовской 286 и Черновицкой 258 областях.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 212 случаев;

Винницкая область — 247 случаев;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 306 случаев;

Донецкая область — 125 случаев;

Житомирская область — 124 случая;

Закарпатская область — 221 случай;

Запорожская область — 227 случаев;

Ивано-Франковская область — 498 случаев;

Киевская область — 295 случаев;

Кировоградская область — 43 случая;

Луганская область — 54 случая;

Львовская область — 286 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 176 случаев;

Полтавская область — 111 случаев;

Ровенская область — 111 случаев;

Сумская область — 97 случаев;

Тернопольская область — 120 случаев;

Харьковская область — 225 случаев;

Херсонская область — 67 случаев;

Хмельницкая область — 132 случая;

Черкасская область — 111 случаев;

Черновицкая область — 258 случаев;

Черниговская область — 83 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине с начала пандемии обнаружили 1 241 479 случаев COVID-19, выздоровели 1 070 749 человек и 23 516 пациентов умерли.

Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.

Читайт также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

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