Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля поздравил свою жену, первую леди Елену Зеленскую с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 43 года. Трогательное поздравление Зеленский опубликовал в Instagram.
Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства говорил на русском языке.
Читайте также, Зеленский готов привиться от COVID. Вё украинском Министерстве здравоохранения вынашивают планы изменить национальный план вакцинации от COVID-19 - для того, чтобы президент Владимир Зеленский и прочие представители руководства страны привились в первоочередном порядке.
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