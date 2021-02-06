Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля поздравил свою жену, первую леди Елену Зеленскую с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 43 года. Трогательное поздравление Зеленский опубликовал в Instagram.

Напомним, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем глава государства говорил на русском языке.

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