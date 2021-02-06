Подросток из Кении решил прилететь из Англии в Нидерланды "зайцем", на колесе авиалайнера. Ему чудом удалось выжить из-за переохлаждения. Об этом сообщает Mirror.

По данным СМИ, в полиции склоняются к версии, что подросток забрался в самолет в Кении и именно оттуда борт совершил рейс в Турцию, после чего отправился в Лондон.

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Стоит отметить, что эксперты исключили вероятность того, что подросток мог забраться в самолет в Британии.

Важно, что подростка обнаружили сотрудники нидерландского аэропорта. Он был тут же доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

Ему невероятно повезло, потому что попытки совершить полет на нижней части шасси обычно заканчиваются смертью от переохлаждения или падением с самолета во время полета.

После инцидента полиция Нидерландов приступила к расследованию. Предполагается, что эта попытка перебраться в Европу могла быть не единственной.

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Как ранее сообщалось, в Бразилии 24 января, произошла авиакатастрофа, в которой погибли несколько футболистов ФК "Пальмас" и президент команды. Игроки и президент летели на игру против команды "Вила-Нова" в рамках Кубка Верди.

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