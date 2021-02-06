В Китае одобрили массовое использование вакцины CoronaVac от COVID-19 компании Sinovac Biotech. Важно,что такой же препарат закупила и Украина. Об этом сообщает Global Times.

Национальное управление по производству лекарственных препаратов (Китая - ред.) одобрило разработку новой вакцины, инактивированной коронавирусом

"Условное одобрение" было основано на результатах третьей фазы клинических испытаний CoronaVac за рубежом. Окончательные данные исследований еще не доступны, и результаты ее эффективности и безопасности требуют дальнейшего подтверждения, говорится в заявлении Sinovac, которое цитирует Global Times.

Стоит отметить, что ранее компания завершила фазы I и II клинических испытаний для взрослых старше 18 лет и пожилых людей в Китае.

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Известно, что завершен набор добровольцев для клинических испытаний несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет. В исследовании вакцины приняли участие более 2200 китайских добровольцев, и результаты показали, что вакцина обладает хорошей безопасностью и иммуногенностью для людей всех возрастов.

Вакцина уже внедрена для групп повышенного риска заражения коронавирусом, но одобрение китайских властей позволяет ее широкое применение

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CoronaVac был впервые одобрен для использования в Китае в чрезвычайных ситуациях в июне 2020 года. А с января получил одобрение в таких странах, как Индонезия, Турция, Бразилия, Чили и Колумбия.

Как ранее сообщалось, украинцам представили календарный план вакцинации жителей страны от коронавируса.

Читайте также, в компании Moderna отчитались, что их вакцина эффективна на 94,5%. Вакцина Pfizer показала 95% эффективности. На данный момент только эти два препарата разрешены для использования в США и ЕС.

Напомним, что закупленная Минздравом Украины инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, показала среднюю эффективность 50,38%.

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