В Украине ужесточат наказание за подделку вакцин [ Редактировать ]
В понедельник, 8 февраля, в Верховную Раду Украины направили законопроект, который усиливает уголовную ответственность за подделку вакцин от коронавируса. Об этом заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
В Украине планируют ужесточить наказание.
По его словам, речь идет о некачественных или контрафактных вакцинах.
Мы сегодня разработали и уже внесли на рассмотрение Верховной рады законопроет об усилении ответственности, в первую очередь уголовной ответственности, за подделку или документов, или досье, или же вакцин, или иммунобиологических препаратов.
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что вакцинация от коронавируса в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее переболел этой болезнью. Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.
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