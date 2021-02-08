В понедельник, 8 февраля, в Верховную Раду Украины направили законопроект, который усиливает уголовную ответственность за подделку вакцин от коронавируса. Об этом заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

В Украине планируют ужесточить наказание.

По его словам, речь идет о некачественных или контрафактных вакцинах.

Мы сегодня разработали и уже внесли на рассмотрение Верховной рады законопроет об усилении ответственности, в первую очередь уголовной ответственности, за подделку или документов, или досье, или же вакцин, или иммунобиологических препаратов.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что вакцинация от коронавируса в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее переболел этой болезнью. Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.

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