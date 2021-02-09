Во вторник, 9 февраля, в столице Украины, Киеве, на проспекте Победы, произошло ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, инцидент произошел недалеко от станции метро "Нивки". На заснеженной дороге перевернулся автомобиль.

Как сказано в сообщении, предполагают, что водитель автомобиля Toyota наехал на отбойник, в результате чего не справился с управлением и перевернулся.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что Киев остановился в пробках из-за продолжительного снегопада.

Ранее мы писали о том, что в Запорожской области пассажирский автобус въехал в трактор. В результате аварии погиб один человек. Также пострадала 22-летняя пассажирка, ее госпитализировали.

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