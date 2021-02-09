Во вторник, 9 февраля, в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сделал заявление.

Так, он заявил, что с начала карантина из-за пандемии коронавируса общий объем помощи по безработице в Украине достиг 15,8 млрд гривен.

Общая помощь по безработице составила 15,8 млрд грн. Выплаты происходят ритмично. Через центр занятости трудоустроено более 600 тысяч человек.

Ранее мы писали, что Кабмин повысил размер социальной стипендии детям-сиротам. Если сейчас стипендия для учащихся из числа детей-сирот составляют от 1180 грн (для учащихся ПТУ) до 2360 грн (для студентов ВУЗов), то по новому постановлению Кабмина суммы вырастут до 150% прожиточного минимума.

Кроме того, украинцам до 2030 года сократят размер пенсий в 1,5 раза из-за усиления демографического кризиса. в ближайшее десятилетие из-за демографического спада число наемных работников, с чьих зарплат идут отчисления ЕСВ в Пенсионный фонд.

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