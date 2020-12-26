После насыщенного событиями запуска Cyberpunk 2077, когда игру одновременно и хвалили, и ругали, студия CD Projekt Red столкнулась с еще одной серьезной проблемой.

Польской студии теперь придется иметь дело не только с разгневанными геймерами, которые требуют возмещение денег за нерабочий Cyberpunk 2077, а еще инвесторами, стремящимися возместить ущерб за то, что их вводят в заблуждение. Причем простым извинением разработчики не отделаются.

Что произошло?

Долгожданный Cyberpunk 2077 был выпущен 10 декабря и получил неоднозначные отзывы. Игровая пресса восхищалась проектом, выставляя ей высочайшие оценки за сюжет, атмосферу, графику и внимание к деталям.

Cyberpunk 2077

В то же время Cyberpunk 2077 до сих пор страдает от вороха проблем: огромного количества критических ошибок, вылетов, глюков и отвратительной оптимизации. Причем хуже всего игра себя чувствует на игровых консолях прошлого поколения, на которых она фактически неиграбельна из-за низкого феймрейта.

Глубокое разочарование

Для многих людей, которые с нетерпением ждали невероятных ощущений в стиле нео-нуар в сложной антиутопической среде мрачного будущего и возможности настраивать внешний вид своего персонажа, игра оказалась настоящим разочарованием и вызвала только головную боль, поскольку в нее было практически невозможно играть на старом оборудовании.

Качество игры Cyberpunk 2077

Однако для государственных инвесторов, таких как Эндрю Трамп, это стало возмутительным и неприемлемым зрелищем.

CD Projekt Red теперь столкнулась с коллективным иском по обвинению в нарушении федеральных законов о ценных бумагах и введении в заблуждение инвесторов относительно ужасной производительности проекта на консолях прошлого поколения, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

Ошибки в Cyberpunk 2077

Иск был подан юридической фирмой Rosen в суд Лос-Анджелеса и призван представлять интересы всех, кто купил акции компании в период с 16 января по 17 декабря этого года.

Качество графики в Cyberpunk 2077

Согласно иску, CD Projekt Red заявила, что в январе 2020 игра была "завершенной", что противоречило переносу на 11 месяцев, которые, по собственному признанию разработчиков, были вызваны масштабными попытками выпустить игру на многих различных устройствах.

Не единичный случай

К сожалению, случай с CD Projekt Red является квинтэссенцией того, что сейчас происходит с игровой индустрией. Студии не брезгуют выпускать недоделанные игры, чтобы побыстрее начать продажи, а сами проекты доделывают позднее многочисленными патчами.

Для CD Projekt Red такой подход обойдется очень дорого – компания рискует потерять не только деньги, но и репутацию, которую она завоевывала годами.

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Неудачи с Cyberpunk 2077 уже ударили по стоимости компании, которая просела на 30% меньше, чем за месяц.

Более того, несмотря на то, что в первые сутки было продано более миллиона копий Cyberpunk 2077, а за 10 дней – более 13 миллионов. Однако многие игроки на консолях последнего поколения требуют возмещения потраченных денег. Поэтому Sony вовсе удалила игру из магазина PlayStation Store, чтобы не портить свою репутацию.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Cyberpunk 2077 требует более 100 ГБ на жестком диске. В то же время в Cyberpunk 2077 обнаружено секретное послание.

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