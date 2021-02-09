Не только дорогие виды масел обладают внушительным списком полезных свойств: позаботиться о состоянии своего организма можно и без серьезного ущерба для своего бюджета. Если вы ищите недорогой, но эффективный вариант, то вам стоит остановить свой выбор на льняном масле. Несмотря на низкую стоимость, оно удивительным образом влияет на здоровье, передает newsyou.info.

Специалисты выяснили, какими полезными свойствами обладает льняное масло:

1. В первую очередь стоит отметить, что этот продукт позволяет позаботиться о состоянии здоровья сердечно-сосудистой системы. Употребление льняного масла оказывает качественную профилактику различных серьезных заболеваний, включая атеросклероз и инфаркт.

2. Льняное масло позволяет сохранить молодость на долгие годы.

3. При регулярном употреблении улучшается работа органов желудочно-кишечного тракта.

4. Мало кто знает, что льняное масло обладает жиросжигающим эффектом. Правда, употреблять его для этого нужно не менее двух месяцев.

5. Трудно переоценить пользу масла для красоты. Выравнивается тон кожи, разглаживаются глубокие морщины, волосы становятся густыми и блестящими, исчезает ломкость и проблема секущихся кончиков.

6. Также женщинам стоит знать, что льняное масло помогает снять неприятные ощущения во время критических дней.

7. Ученым удалось выяснить, что употребление продукта на постоянной основе помогает защититься от онкологических заболеваний.

Однако нужно помнить о том, что для жарки оно не подходит: лучше всего употреблять его в чистом виде за некоторое время до еды или же просто на голодный желудок.

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