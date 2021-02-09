Корица является не только вкусной и полезной добавкой, она также может наносить вред здоровью. Ситуацию прокомментировал медицинский эксперт Усама Абу ар-Руб, передает newsyou.info.

Корица бывает четырех видов: китайская, индонезийская, вьетнамская и цейлонская. Китайская называется еще обычной и из-за невысокой цены является более популярной среди других разновидностей. Настоящей считается цейлонская - не горчит и отличается мягким вкусом.

Корица из Китая является безопасной, если не превышать суточную дозу продукта. Она содержит высокий уровень кумарина, который оказывает плохое влияние на печень и повышает риск заболеть раком. Может возникнуть даже гипогликемия - снижение концентрации глюкозы в крови. Что касается полезных свойств корицы, то добавка помогает организму усваивать глюкозу, бороться с диабетом и сердечными заболеваниями. Помимо этого, продукт оказывает антимикробный эффект и имеет антиоксиданты.

В сутки взрослому человеку можно употреблять не больше 1 чайной ложки корицы - это 2,5 грамма, для детей уровень в разы ниже. Эксперт подчеркнул, что молотую корицы выбирать не рекомендуется.

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