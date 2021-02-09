В Україні другий день снігового апокаліпсису

Військова техніка на вулицях. Скасовані авіарейси, два закритих аеропорти у Вінниці та Чернівцях, Кілометрові затори на трасах і міських дорогах і безліч аварій. А ще тисячі запізнень на роботу та зірваних зустрічей. В Україні другий день снігового апокаліпсису. Та поки половина країни в кучугурах, інша по коліна у воді. Одеса сьогодні... попливла, бо там настала - різка відлига. Про погодні вибрики та їхні наслідки - дивіться далі.

Хочете влаштувати лижні розваги - в Карпати їхати не потрібно. Ось так на сноуборді з вітерцем цієї ночі спускалися з Андріївського узвозу в самому центрі Києва - місця, що стало символом погодних випробувань киян.

А погода таки випробовує на міць. Сніг у столиці йшов усю ніч. Кучугури на вулицях величезні. Транспорт буксує, місто від самого ранку в заторах. А в таксистів золота пора. Тарифи вони підвищили мало не втричі.

Витягати машини із заметів на вулиці вивели навіть військову техніку! Ось так - БТР поліції визволяє вантажівку.

Аби не створювати заторів, в'їзд ваговозів у Київ заборонили. Ось відео, яке зранку зняв водій на Житомирській трасі. На ньому величезна черга габаритних машин на під'їздах до столиці. Здається, їй немає кінця - понад тисяча автівок!

Що діється на околицях міста? Ми поїхали перевірити після обіду. Житомирська траса. На КПП - чергує патрульна машина. Але ситуація вже кардинально змінилася. Дорогу розчистили, і вантажівки потроху почали пропускати.

Степан Штогрин, інспектор патрульної поліції Києва:

Коли погода буде погіршуватися, тоді будуть обмежувати рух - в'їзд великогабаритних транспортних засобів. Зранку да, було дійсно обмежували тому що було дуже багато заторів та ДТП.

Тут же на Житомирській трасі біля в'їзду до Києва розгорнули пункт обігріву для далекобійників. Усередині - чергують надзвичайники.

Володимир Гончаренко, начальник 18 пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у місті Києві:

За сьогодні було у нас було 3 особи звернулося. Пішли для обігріву. Ми їх обігріли напоїли чаєм. Зараз проїзд відкритий тож покашо тихо.

А це вже дороги Рівненщини. По всій області на шляхах - великі перемети. Понад 60 машин застрягли в кучугурах.

А дороги між селами від ночі були заблоковані. На маршрути не виїхали понад сто шкільних автобусів. Десятки шкіл перейшли на дистанційне навчання.

У самому Рівному дороги суцільна ковзанка. І хоча шляховики вивели Всю техніку, десятки маршруток зранку просто Не змогли вийти на рейси. Тролейбуси грузнуть у снігу.

Місто зупинилося в заторах. Машини не витримують тривалих простоїв.

Євген, водій:

Просто їхав і внєзапно заглухла машина. І нічого з нею не робилося - не заводилась, нічого.

На цілодобове патрулювання вийшли волонтери - на своїх позашляховиках визволяють автівки із заметів.

Роман Лабяк, волонтер:

Десь хтось провалився там в асфальт залізли колеса або щось акумулятор сів - треба було підзарядити або можливо навіть треба було чаю дать трошки гарячого, щоб людині трошки зігрітися, бо не працювала машина.

У Дніпро великий сніг прийшов лише минулого вечора. Хурделило недовго - лише кілька годин.

А близько опівночі снігопад - змінився дощем. і місто стало - крижаним!

Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови Дніпровської міськради:

Було висипано тисяча 300 тон протиожеледних засобів. Це і суміш солі з відсівом та відсів окремо.

Усі міські парковки на один день зробили безплатними, аби автівки не заважали снігоприбиральній техніці. Але навіть за таких умов громадський транспорт здебільшого працював без перебоїв.

Людмила, жителька Дніпра:

В пять утра выезжаю на работу и добираюсь в 12. Мне снегопад не помешал рано утром была расчищена дорога.

На Кіровоградщині мокрий сніг, ожеледиця й сотні аварій. За минулу добу рятувальники із снігових кучугур та кюветів витягли щонайменше двадцять машин. Із заметів довелося визволяти й рейсовий автобус, і карету швидкої. Аби уникнути заторів - на трасі Київ-Одеса зупинили рух вантажівок.

А от у самій Одесі екстремальна відлига! Там сьогодні різко потеплішало майже до 10 градусів. Тож тонни снігу - перетворилися на річки. Машини буквально пливли вулицями. Рівень води сягав пів метра. І такі погодні вибрики чекатимуть на нас до кінця тижня. Найближчі два дні - дещо потеплішає, а потім знову мороз і хуртовини.