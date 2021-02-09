Россия запретила ввоз ряда товаров из Украины [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Правительство России запретило ввозить в страну несколько видов железнодорожной продукции из Украины. Об этом говорится в постановлении кабмина страны-агрессора, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Документ дополняет список товаров, "страной происхождения которых является Украина". Теперь в "черный" список "запрещенки" вошли:
- оси в собранном или разобранном виде для железнодорожных колес диаметром 710 мм и более;
- колесные пары;
- колеса, заготовки колес аналогичного размера;
- рамы железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.
Российский рынок производства железнодорожных колес представлен ОМК и "Евразом". Кроме того, колеса поставляет в Россию украинская компания "Интерпайп", а также Казахстан и Китай.
В июне 2020 года российские власти возобновили до 21 января 2021 года действие антидемпинговой пошлины против железнодорожных колес из Украины в размере 34,22%.
В октябре 2020 года Минтранс РФ инициировал полный запрет импорта на территорию России железнодорожных колес made in Ukraine.
Напомним, что президент России Владимир Путин продлил контрсанкции против Украины в ноябре 2020 года. В августе 2014 года Кремль в ответ на ужесточение западных санкций запретил импорт ряда продуктов из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.
В 2018 году Россия впервые ввела специальные экономические санкции в отношении ряда граждан Украины. Они подразумевают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы территории России.
11 декабря правительство России в очередной раз расширило "черный список" украинских политиков. Всего в расширенный санкционный список России вошли 849 граждан Украины.
Ранее сообщалось, что 28 января президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц из России.
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