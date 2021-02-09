Правительство России запретило ввозить в страну несколько видов железнодорожной продукции из Украины. Об этом говорится в постановлении кабмина страны-агрессора, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ дополняет список товаров, "страной происхождения которых является Украина". Теперь в "черный" список "запрещенки" вошли:

оси в собранном или разобранном виде для железнодорожных колес диаметром 710 мм и более;

колесные пары;

колеса, заготовки колес аналогичного размера;

рамы железнодорожных грузовых вагонов и надрессорных балок.

Российский рынок производства железнодорожных колес представлен ОМК и "Евразом". Кроме того, колеса поставляет в Россию украинская компания "Интерпайп", а также Казахстан и Китай.

В июне 2020 года российские власти возобновили до 21 января 2021 года действие антидемпинговой пошлины против железнодорожных колес из Украины в размере 34,22%.

В октябре 2020 года Минтранс РФ инициировал полный запрет импорта на территорию России железнодорожных колес made in Ukraine.

Читайте также В Кремле назвали Украину частью русского мира

Напомним, что президент России Владимир Путин продлил контрсанкции против Украины в ноябре 2020 года. В августе 2014 года Кремль в ответ на ужесточение западных санкций запретил импорт ряда продуктов из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

В 2018 году Россия впервые ввела специальные экономические санкции в отношении ряда граждан Украины. Они подразумевают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы территории России.

11 декабря правительство России в очередной раз расширило "черный список" украинских политиков. Всего в расширенный санкционный список России вошли 849 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что 28 января президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц из России.