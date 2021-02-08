В Смеле произошла массовая драка на вокзале [ Редактировать ]
В городе Смела Черкасской области две компании устроили массовую драку на железнодорожном вокзале. Затем участники одной из компаний устроили погром в общежитии, где жили их оппоненты.
Об этом сообщает пресс-служба полиция Черкасской области в Facebook.
Отмечается, что 6 февраля вечером на вокзале подрались местные, всего их было около 20 человек. Причиной драки стало то, что одна из компаний очень громко слушала музыку в автомобиле. Драка прекратилась, когда одна из компаний сбежала с места происшествия, а другая отправилась искать их в общежитие, где они проживали.
"Приехали по адресу проживания и там устроили погром, потому что участников потасовки дома не было", - говорится в сообщении полиции.
Правоохранители уже установили всех участников драки, с ними планируют провести профилактические мероприятия. Полиция возбудила два уголовных дела по фактам хулиганства и нарушения неприкосновенности жилья.
Ранее сообщалось, что под Львовом произошла драка со стрельбой. По предварительной информации, 23-летний местный житель выстрелил из охотничьего ружья, попав в других участников драки. Ими оказались жители соседнего села в возрасте 22 и 25 лет.
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