В Киеве выпало 35 см снега [ Редактировать ]
В среду, 10 февраля, в ходе брифинга мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что в Киеве за двое суток выпало 35 сантиметров снега. Обильные осадки продолжаются уже третий день.
По его словам, почти весь коммунальный транспорт расчищает снег в Киеве.
По данным синоптиков, за двое суток в нашем городе выпало 35 сантиметров осадков.
Кличко призвал киевлян по возможности не ездить на автомобилях во время снегопада.
Отметим, вместе с усиленным очищением города, продолжаются работы по вывозу снега. За ночь вывезено более 3 тысяч тонн.
Общественный транспорт работает, но без соблюдения графика. Сегодня утром в городе образовались значительные пробки, движение транспорта затруднено на всех улицах города.
Ранее сообщалось, что в Киеве на борьбу со снегом выехал БТР. На отдельных участках возникли снежные заносы и гололедица, это затруднило движение машин.
Также мы писали о том, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
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