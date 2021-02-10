По состоянию на среду, 10 февраля, в Киеве продолжает уменьшаться количество больных гриппом и ОРВИ. ТАкое заявление сделал мэр города Виталий Кличко в ходе брифинга.

На прошлой неделе в столице зарегистрировали около 10 тысяч больных.

Немного уменьшается в столице количество больных, у которых врачи диагностируют грипп и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины", на прошлой неделе в столице зарегистрировали около 10 тысяч больных.

Среди заболевших - более 6 тысяч взрослых и более 3,8 тысячи детей. Более 43% больных детей - школьного возраста.

Кроме того, в медучреждения госпитализированы 639 человек, среди которых 56 детей.

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