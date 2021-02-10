В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 409 новых случаев коронавируса, умерли 163 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За минувшие сутки:

летальных исходов - 163;

выздоровели - 7 768 человек;.

За сутки заболели 244 ребенка и 298 медработников. Сделано 27 795 ПЦР-тестов и 15 972 ИФА-тестов.

За все время пандемии коронавируса в Украине:

заболели - 1 253 055 человек;

выздоровели - 1 092 376 человек;

летальных исходов - 23 934;

Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410) области, Киеве (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.

Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.

Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

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