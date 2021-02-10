Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 409 новых случаев коронавируса, умерли 163 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За минувшие сутки:
- летальных исходов - 163;
- выздоровели - 7 768 человек;.
За сутки заболели 244 ребенка и 298 медработников. Сделано 27 795 ПЦР-тестов и 15 972 ИФА-тестов.
За все время пандемии коронавируса в Украине:
- заболели - 1 253 055 человек;
- выздоровели - 1 092 376 человек;
- летальных исходов - 23 934;
Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (410) области, Киеве (297), Винницкой (271), Закарпатской (238) и Запорожской (214) областях.
Как ранее сообщалось, правительство Украины договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Поставки начнутся в этом месяце.
Читайте также, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.
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