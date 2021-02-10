В проведении COVID-вакцинации есть условие - Степанов [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19. После чего начнется вакцинация от коронавируса.
"Мы ожидаем поставку вакцины сразу после 15 февраля и сразу начнем (вакцинацию, - ред.). После поставки вакцины сразу начнем делать прививки согласно с нашим национальным планом", - заявил он.
При этом Степанов сообщил, что вчера попросил ускорить поставки вакцины в Украину.
"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить (вакцины, - ред.)", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что в ВОЗ проверят "лабораторную" версию происхождения коронавируса.
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