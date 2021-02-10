Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19. После чего начнется вакцинация от коронавируса.

"Мы ожидаем поставку вакцины сразу после 15 февраля и сразу начнем (вакцинацию, - ред.). После поставки вакцины сразу начнем делать прививки согласно с нашим национальным планом", - заявил он.

При этом Степанов сообщил, что вчера попросил ускорить поставки вакцины в Украину.

"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить (вакцины, - ред.)", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ проверят "лабораторную" версию происхождения коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.