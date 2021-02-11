В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 11 февраля, медики подтвердили 5 039 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник.

В течение суток было проведено 43 126 тестирований на COVID (в том числе методом ПЦР - 26 739, методом ИФА - 16 387). Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Также за минувшие сутки зафиксировано 124 летальных случая от COVID-19; выздоровели 6 568 человек; были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 1 784 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 335 случаев;

Винницкая область - 392 случая;

Волынская область - 125 случаев;

Днепропетровская область - 306 случаев;

Донецкая область - 156 случаев;

Житомирская область - 367 случаев;

Закарпатская область - 368 случаев;

Запорожская область - 182 случая;

Ивано-Франковская область - 482 случая;

Киевская область - 159 случаев;

Кировоградская область - 37 случаев;

Луганская область - 43 случая;

Львовская область - 319 случаев;

Николаевская область - 83 случая;

Одесская область - 155 случаев;

Полтавская область - 126 случаев;

Ривненская область - 139 случаев;

Сумская область - 102 случая;

Тернопольская область - 153 случая;

Харьковская область - 232 случая;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 235 случаев;

Черкасская область - 129 случаев;

Черновицкая область - 291 случай;

Черниговская область - 81 случай.

Ранее мы писали о том, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Правительство смогло закупить 13,9 млн доз вакцин трех компаний-производителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.