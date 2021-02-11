Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 11 февраля, медики подтвердили 5 039 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник.
В течение суток было проведено 43 126 тестирований на COVID (в том числе методом ПЦР - 26 739, методом ИФА - 16 387). Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
Также за минувшие сутки зафиксировано 124 летальных случая от COVID-19; выздоровели 6 568 человек; были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 1 784 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 335 случаев;
Винницкая область - 392 случая;
Волынская область - 125 случаев;
Днепропетровская область - 306 случаев;
Донецкая область - 156 случаев;
Житомирская область - 367 случаев;
Закарпатская область - 368 случаев;
Запорожская область - 182 случая;
Ивано-Франковская область - 482 случая;
Киевская область - 159 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Львовская область - 319 случаев;
Николаевская область - 83 случая;
Одесская область - 155 случаев;
Полтавская область - 126 случаев;
Ривненская область - 139 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 153 случая;
Харьковская область - 232 случая;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черкасская область - 129 случаев;
Черновицкая область - 291 случай;
Черниговская область - 81 случай.
Ранее мы писали о том, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется с 15 февраля. Она будет бесплатной и добровольной. Правительство смогло закупить 13,9 млн доз вакцин трех компаний-производителей.
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