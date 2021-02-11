Синоптики рассказали, когда в Украину придет весна [ Редактировать ]
Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что весна в Украине в этом году будет поздней. Значительное потепление ожидается в середине марта.
Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
"Весна непременно будет. Где-то в марте. Скорее всего, до середины марта, может, уже повернет на весну", - сказала она.
Ранее мы писали о том, что на Украину надвигается снежный апокалипсис. В ближайшие дни страну продолжит засыпать снегом, а затем придет антициклон - осадки прекратятся, но температура воздуха существенно снизится.
Из-за снегопадов движение транспорта на дорогах Украины сильно утруднено, также участились случаи ДТП. В связи с этим спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобилях, а также просят владельцев автомобилей не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы тот не мешал работе снегоуборочной техники.
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