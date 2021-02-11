В Киеве на Куреневке провалился асфальт [ Редактировать ]
В Киеве на Куреневке провалился асфальт на дороге. В связи с этим движение по улице Петропавловская полностью перекрыто.
Об этом в Telegram сообщила патрульная полиция Киева.
"На улице Петропавловской провалился асфальт. Движение ограничено", - говорится в сообщении.
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