Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты страны.

Об этом сообщает Turkmenportal.

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Отмечается, что в обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

Также глава государства ввел сына в состав Государственного совета безопасности Туркменистана.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане запретили черные автомобили. Дорожная полиция требует перекрасить черные детали в тот же цвет, в который покрашен сам автомобиль. Для каждого автомобилиста это обойдется в 1500-1600 манатов ($450).

Также мы писали о том, что в Туркменистане хлеб продают только тем, кто оплатил коммуналку. Так, в государственных магазинах хлеб продают только по справкам, которые подтверждают количество членов семьи. Справки выдаются в местных домуправлениях. При этом ее не выдают тем гражданам, у которых имеется задолженность по оплате коммунальных услуг.

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