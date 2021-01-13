В Туркменистане на территории Марыйского велеята в государственных магазинах хлеб продают только по справкам, которые подтверждают количество членов семьи. Справки выдаются в местных домуправлениях.

При этом справку не выдают тем гражданам, у которых имеется задолженность по оплате коммунальных услуг, сообщает "Радио Свобода".

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"Для выдачи этих справок домоуправления требуют от жителей предоставить квитанции об оплате газа, воды и электричества. Но перед тем, как отправиться за квитанциями в учреждения по обеспечению газом, водой и электричеством, необходимо получить справку о месте жительства в домоуправлении", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, для получения справки приходится давать взятки чиновникам. При этом необходимо присутствие всех совершеннолетних членов семьи, а в случае долга по коммуналке справку выдавать отказываются.

Также подчеркивается, что не все граждане могут получить необходимую справку, поскольку из-за экономического кризиса людям стало очень тяжело своевременно оплачивать коммунальные услуги.

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