В США задержали пятерых участников штурма Капитолия [ Редактировать ]
Правоохранительные органы США задержали пятерых участников беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне. Они принадлежат к ультраправому движению Proud Boys.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Соединенных Штатов.
Так, в сообщении говорится о трех жителях штата Миссури, которые были задержаны неподалеку от города Канзас-сити, и двух выходцах из Аризоны. Им инкриминируют участие в массовом сговоре.
Ранее стало известно, что компания Facebook помогала правоохранителям распознать участников протестов в Вашингтоне и штурма Капитолия.
Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновение сторонников Трампа в здание Капитолия. В результате массовых беспорядков погибли пять человек.
Ранее сообщалось, что двукратного олимпийского чемпиона по плаванию обвинили в участии в атаке на Капитолий. Мужчина был опознан во время просмотров видеозаписей, сделанных в Капитолие во время штурма сторонниками Дональда Трампа.
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