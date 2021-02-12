Очередной скандал: Тина Кароль презентовала новый трек (видео) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала фанатом платьем с разрезами, выпустила новый трек, который уже успел понравится ее поклонникам. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артистки.
В новой композиции Тина зазвучала по-новому: дерзкий текст, быстрый темп песни и непривычный для лирической Тины бит.
В кадре поп-звезда предстает в обтягивающем комбинезоне.
"Начнем со "Скандала"? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", - написала Кароль в Instagram.
Поклонникам понравилось то, что Тина начала пробовать себя в других направлениях в творчестве и вышла из привычного для нее образа.
"Как же вам идет быть такой!", "Тина, ты смелая! Очень круто", "Непривычно, но очень нравится!", "Какая сексуальная, невозможно", - написали в комментариях фанаты артистки.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль выпустила коллекцию обуви. Так, туфли Тина выпустила в коллаборации с известным украинским брендом Kachorovska. Работа над коллекцией велась год.
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