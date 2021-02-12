Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно шокировала фанатом платьем с разрезами, выпустила новый трек, который уже успел понравится ее поклонникам. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале артистки.

В новой композиции Тина зазвучала по-новому: дерзкий текст, быстрый темп песни и непривычный для лирической Тины бит.

В кадре поп-звезда предстает в обтягивающем комбинезоне.

"Начнем со "Скандала"? Освободимся от собственных преград? В этой песне я осталась женственной в чувствах, но стала хладнокровной в своих выводах", - написала Кароль в Instagram.

Поклонникам понравилось то, что Тина начала пробовать себя в других направлениях в творчестве и вышла из привычного для нее образа.

"Как же вам идет быть такой!", "Тина, ты смелая! Очень круто", "Непривычно, но очень нравится!", "Какая сексуальная, невозможно", - написали в комментариях фанаты артистки.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль выпустила коллекцию обуви. Так, туфли Тина выпустила в коллаборации с известным украинским брендом Kachorovska. Работа над коллекцией велась год.

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