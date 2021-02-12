Легендарный американский джазовый пианист и композитор, обладатель 23 статуэток "Грэмми" Чик Кориа ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом говорится в заявлении на официальной странице музыканта в Facebook.

Отмечается, что Кориа умер 9 февраля от редкой формы рака, который был диагностирован у него недавно.

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Семья пианиста опубликовала его предсмертное обращение для поклонников и коллег.

"Я хочу поблагодарить всех, кто на моем пути помогал мне поддерживать яркое музыкальное пламя. Я надеюсь, что те, кто хочет писать, выполнять или делать что-то еще, сделают это. Дело не только в том, что миру нужно больше артистов, но и в том, что в этом просто много веселья", - говорится в обращении.

"Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы приносить радость искусства везде, где я мог, и делать это вместе со всеми людьми искусства, которыми я так восхищаюсь - это было богатство моей жизни", - добавил Кориа.

Джазовый пианист Чик Кориа начал свою карьеру в 1966 году. Он 23 раза становился лауреатом премий "Грэмми" и был включен в Зал славы джаза.

Кориа считается одним из первых, кто открыл миру направление фьюжн. За свою жизнь музыкант выпустил более 80 сольных и совместных альбомов. Последняя его работа под названием "Plays" вышла в сентябре 2020 года.

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