В Японии минимум 30 человек пострадали в результате землетрясения неподалеку префектуры Фукусима. 950 тысяч домохозяйств остались обесточены. Об этом сообщает Japantimes.co.jp.



Эпицентр землетрясения был возле берегов Японии рядом с префектурой Фукусима, в 220 километрах от столицы Токио, где также ощущались толчки, но в более мягком виде.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года, эпицентр которого был приблизительно в том же месте, что и сегодняшний толчок. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1. Ее последствия ликвидируют до сих пор.

В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.

Метеорологи предупреждают, что в течение недели могут происходить афтершоки и от этого землетрясения, но при этом не ожидают появления цунами. Известно, что силы самообороны Японии будут находиться в режиме повышенной готовности в случае необходимости реагировать на запросы на местах.

Breaking news: There was a big earthquake in Japan just now. pic.twitter.com/xAHPZiSWlR — Naoemon Japan (@woiiw) February 13, 2021

Также мы писали о том, что на востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.