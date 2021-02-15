У Києві військові завдяки волонтерам-стоматологам отримали безкоштовне лікування [ Редактировать ]
Щорічна благодійність. Київські стоматологи разом із медуніверситетом Богомольця - провели акцію. Безплатно лікували зуби бійцям ООС та дітям загиблих воїнів.
Центр столиці. Тут, в одній із стоматологічних клінік - вже кілька днів приймають військових:
Артем, ветеран АТО:
Для учасників АТО на послуги стоматолога. Взагалі безкоштовно.
Салім Караме, власник мережі стоматологічних клінік:
Каждый год, я в обязательном порядке - ездил в АТО. В этом году, погодные условия пандемия мне это не позволила. Ну и я подумал о том, что в этом году я скажу солдатам. Поэтому мы принимаем пациентов здесь.
Цьогоріч пацієнтів лікують не в одній клініці, а в трьох. Прийом триває - три дні поспіль. Анонсували її у соцмережах:
Дмитро, ветеран АТО:
Я служив у 51 бригаді, 2015-2016 рік. Новгородська промзона. І тут я прочитав, що прийом проводиться. Тому я прийшов сюди.
Акція з безкоштовного лікування бійців та дітей загиблих воїнів не одноразова, а постійна. Щорічна. До неї долучилися і в національному медуніверситеті.
Олександр Канюра, лікар, проректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця:
В чому заключається ця співпраця - у наданні стоматологічної допомоги військовим ЗСУ в зоні проведення ООС. Коли ми були на сході приймали за день 60-70 пацієнтів. Тут, у зв'язку з пандемією трошки менше. Але не менше 50 військовослужбовців в день.
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