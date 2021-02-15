Отца известной американской реперши Ники Минаж - Роберта Маража насмерть сбила машина. Ему было 64 года, сообщает TMZ.

По данным полиции округа Нассау в Нью-Йорке, в пятницу, 12 февраля, около 18:00 по восточному времени Мараж шел по дороге между Рослин-роуд и Рафф-авеню, когда его сбила машина, следовавшая на север. Водитель с места происшествия скрылся.

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Роберта госпитализировали в районную больницу в критическом состоянии, где он скончался от полученных травм.

Отдел по расследованию убийств просит общественность помочь установить виновного, поскольку пока полиции не удалось получить описание подозреваемого и его автомобиля.

Сама Ники Минаж пока никак не прокомментировала гибель отца.

Ники Минаж с отцом

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