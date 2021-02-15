Зимові шторми та сильні морози накрили захід Сполучених Штатів. Там ускладнено рух на дорогах, знеструмлено сотні тисяч будинків. За прогнозами синоптиків, холоди не полишатимуть регіон.

Тож влада просить мешканців не виходити на вулиці без нагальної потреби.