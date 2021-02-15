Женщины лучше понимают собеседника ("читают мысли"), а также лучше отличают правду от лжи, чем мужчины. Соответствующие выводы сделали британские ученые, пишет svidok.online.

Психологи из университетов Бата, Кардиффа и Лондона разработали специальный тест, который может выявить способность человека к "чтению мыслей". Эксперты изучили более 4 тыс. анкет людей с различными психологическими портретами, чтобы создать шкалу способностей к интуитивному пониманию того, о чем думает другой человек.

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Эта шкала оценивает способность "читать мысли" от нуля до 16 баллов, где 4 балла и ниже указывают на плохую навык понимания эмоций других, а 14-16 - высокий уровень. При этом ученые отделили эмпатические способности от понимания мыслей другого человека.

И если хорошая способность женщин к пониманию эмоционального состояния других была доказана ранее, то с "чтением мыслей" вопрос был открыт. Однако, результаты нового исследования показали, что и здесь женщины лучше справляются мужчин.

Так, оказалось, что женщины имеют очень высокую степень понимания мыслей другого человека в тот или иной момент, а также могут улавливать тонкие сигналы поведения, которые указывают на эмоциональное состояние собеседника.

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