Туристи проти волі. Із понеділка Велика Британія запровадила суворий карантин для своїх громадян, які повертаються з-за кордону із червоних зон. Тепер по приїзду спочатку доведеться відбути 10 днів у готелі на самоізоляції.

Які умови? І скільки коштує такий вимушений відпочинок? Розкаже Ірина Іванова з Лондона.

Ласкаво просимо в карантин. Ще донедавна британські готелі були порожніми - у країні триває жорсткий локдаун. Тепер на деяких рецепціях знову пожвавлення. Із понеділка готелі поблизу аеропортів приймають британців та власників посвідки на проживання на обсервацію. Така вимога стосується тих, хто повернувся з країн "червоної зони".

Чарлі Іслам-Гаррі, менеджерка:

Готельна індустрія зараз завмерла через локдаун, тож нова форма карантину трохи пожвавить бізнес. Приємно знову викликати персонал на роботу.

Перед прильотом турист сам вибирає зі списку запропонованих готелів, у якому зупиниться, і наперед оплачує послуги. Середня ціна - тисяча 750 фунтів за 10 днів. Саме стільки триває самоізоляція. У цю вартість входить харчування. Розмах залежить від готелю. Асортимент можна подивитися за допомогою QR-коду. Британський уряд також потурбувався і про психологічне здоров'я постояльців.

Вінсент Медден, директор-розпорядник мережі готелів:

Ми враховуємо, що маємо бути гостинні, тому кожному постояльцю будемо дзвонити щодня, може їм щось треба чи щось турбує. Але також їм будуть дзвонити спеціалісти із соціальної служби, щоб перевірити їхнє ментальне здоров'я, як вони почуваються.

У суму також входить охорона, трансфер і тестування на коронавірус. Проте далеко не всі в захваті. Приміром, у Колумбії застрягла актора і режисерка Маріана Арістісабаль. Каже, обсервація для неї задорога.

Маріана Арістісабаль, акторка, режисерка:

Через вартість готельного карантину я не можу повернутися в Британію. І там мушу оплачувати оренду квартири, в якій не живу. Поїздка мені коштуватиме близько двох з половиною тисяч фунтів, а зараз дуже мало роботи і майже немає грошей.

Жінка каже: це несправедливо, адже, приміром, туристи не британці можуть просидіти карантин не в готелі, а вдома. Порушників каратимуть суворими штрафами до 10 тисяч фунтів, або навіть ув'язненням.

Схожа система діє і в Шотландії. Щоправда, там на обов'язкову обсервацію в готель відправляють абсолютно всіх мандрівників. І тепер Единбург вимагає, щоб і Велика Британія запровадила таке правило. Адже іноземці можуть безперешкодно заїхати в Шотландію з Англії чи Вельсу. У разі відмови, Единбург погрожує закрити кордони.

Система готельного карантину вже добре себе зарекомендувала в Австралії та Новій Зеландії. А ще в Сінгапурі.