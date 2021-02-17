Слідом за Росією, у Білорусі хочуть запровадити закон про "іноземних агентів". Так визначають організації та фізичних осіб, які займаються політичною діяльністю та отримують фінансування з-за кордону. Законопроєкт можуть ухвалити вже цієї весни.

Передбачається, що "іноземних агентів" у Білорусі штрафуватимуть, а також заборонять їм обіймати державні посади. За неодноразові порушення закону, збираються запровадити кримінальну відповідальність. Правозахисники застерігають, що цей закон може бути ще однім інструментом посилення репресій проти опозиції.