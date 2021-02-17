У Білорусі хочуть запровадити закон про "іноземних агентів" [ Редактировать ]
Слідом за Росією, у Білорусі хочуть запровадити закон про "іноземних агентів". Так визначають організації та фізичних осіб, які займаються політичною діяльністю та отримують фінансування з-за кордону. Законопроєкт можуть ухвалити вже цієї весни.
Передбачається, що "іноземних агентів" у Білорусі штрафуватимуть, а також заборонять їм обіймати державні посади. За неодноразові порушення закону, збираються запровадити кримінальну відповідальність. Правозахисники застерігають, що цей закон може бути ще однім інструментом посилення репресій проти опозиції.
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