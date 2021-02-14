Младший внук королевы Великобритании Елизаветы ІІ - принц Гарри и его супруга Меган Маркл, в день всех влюбленных, сообщили очень важное и радостное событие - пара ждет второго ребенка. Об этом заявил их представитель.

"Мы можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады тому, что вскоре у них появится второй ребенок", - сказано в заявлении Гарри и Меган.

Пара опубликовала трогательную черно-белую фотографию, на которой они изображены лежащими под деревом, Меган держит на животе, а Гарри гладит ее по голове.

фото: bbc

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Напомним, первому сыну Меган и Гарри, Арчи, в мае исполнится два года.

Стоит отметить, что осенью Меган рассказала, что стало для нее огромной потерей и как она пережила выкидыш.

Как ранее сообщалось, скандальная сестра Меган Маркл написала компрометирующую книгу о герцогине.

Ранее Меган Маркл и Принц Гарри выпустили трогательную рождественскую открытку. Основой открытки стала иллюстрированная фотография, на которой королевская пара с сыном Арчи и их два домашних любимца - собаки Пула и Гай.

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Напомним, первый наследник британского престола Чарльз, принц Уэльский и его жена Камилла Паркер-Боулз получили первую дозы вакцины от коронавируса. А ранее королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский получили прививку от коронавируса. Букингемский дворец, который редко комментирует вопросы здоровья монарха, объявил, что 94-летней главе государства и ее супругу сделали инъекцию.

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