Аварія з десятьма постраждалими в передмісті Харкова. На київській трасі водій маршрутного автобуса не впорався з кермуванням, протаранив відбійник та перекинувся.

Люди їхали з Люботина до Харкова. У салоні було всього сімнадцять пасажирів. Щоб вибратися з понівеченої машини - пасажири відкрили задні двері та аварійний люк. Очевидці стверджують, дорога була сухою і чистою від снігу. Усі обставини ДТП з'ясовує поліція.

Ганна Третьякова, інспектор ВК ГУ Нацполіції в Харківській області: