Біля Харкова маршрутка протаранила відбійник та перекинулася [ Редактировать ]
Аварія з десятьма постраждалими в передмісті Харкова. На київській трасі водій маршрутного автобуса не впорався з кермуванням, протаранив відбійник та перекинувся.
Люди їхали з Люботина до Харкова. У салоні було всього сімнадцять пасажирів. Щоб вибратися з понівеченої машини - пасажири відкрили задні двері та аварійний люк. Очевидці стверджують, дорога була сухою і чистою від снігу. Усі обставини ДТП з'ясовує поліція.
Ганна Третьякова, інспектор ВК ГУ Нацполіції в Харківській області:
41-річний водій автобусу Мерседес сполученням Харків-Люботин під час руху не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник. Після чого транспортний засіб перекинувся. За попередньою інформацією, в автобусі знаходилися 17 пасажирів, 10 з яких отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою.
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