В Финляндии обнаружили новую мутацию COVID, которая имеет свойства сразу нескольких штаммов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что новый штамм коронавируса получил маркировку Fin-796H. Он содержит в себе свойства и британского, и южноафриканского штаммов.

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Неизвестный ранее штамм COVID был обнаружен в одном из образцов в Южной Финляндии.

При этом мутации в вирусе затрудняют его обнаружение как минимум одним из рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения ПЦР-тестов. Однако, финские специалисты считают, что причин для паники нет, так как большинство тестов все же способны обнаружить данную мутацию COVID-19.

Ранее мы писали о том, что новая мутация коронавируса "уничтожает" эффективность вакцин в 10 раз. Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма.

Также сообщалось, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прогнозирует увеличение смертности от коронавируса. Он считает, что причиной этому станет недостаточность вакцин и мутации COVID.

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