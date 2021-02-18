Специалисты Немецкого общества питания поделились мнением о реальной пользе куриных яиц для организма и здоровья, передает newsyou.info.

По словам экспертов, яиц по-прежнему имеют довольно плохой имидж. Причина тому - многие исследования, в которых ученые выражали свое беспокойство по поводу высокого содержания в них холестерина. Хорошо известно, что избыточный холестерин вызывает отложения в кровеносных сосудах, способствуя нарушению кровотока, сердечным приступам, инсультам.

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Однако, рассуждают эксперты, новые исследования показывают, что яйца, напротив, могут помогать снижать риск опасных сосудистых патологий.

Согласно полученным данным, у участников, которые ели до пяти яиц в неделю, риск этих заболеваний был примерно на десять процентов ниже, чем у людей, употреблявших яйца только в исключительных случаях.

Эксперты рассуждают, что зависимость уровня холестерина от еды определяется в первую очередь генами. Они отмечают, что известны случаи, когда употребление яиц людьми превышало все мыслимые нормы. При этом их уровень холестерина оставался в здоровых пределах, наблюдалось чрезмерно высоких липидов в крови или следов атеросклероза. Вопрос генов заключается в том, быстро ли человек расщепляет жир в крови или, наоборот, склонен к его отложениям.

Поэтому, рассуждая о том, насколько полезными на самом деле являются яйца, в Немецком обществе питания рекомендуют не демонизировать продукт, вполне вписывающийся в понятие о здоровом питании.

Сколько есть? Людям, не страдающим сердечными заболеваниями, повышенным уровнем липидов в крови или диабетом, рекомендуется принимать от трех до четырех яиц в неделю. Шведское исследование показало, что и до шести яиц в неделю не увеличивают риск сердечного приступа или инсульта.

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