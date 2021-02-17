Гранат прекрасно утоляет жажду, пробуждает аппетит и содержит много витаминов. Однако, как у любого продукта, у граната есть свои противопоказания, передает newsyou.info.

В гранате содержится много витаминов и минералов, полезных для человеческого организма. Потребление граната предотвращает такие болезни, как: рак, диабет 2 типа, Альцгеймер, сердечные болезни и ожирение.

Употребление в дневном рационе граната чрезвычайно важно для женщин, ведь он предотвращает размножение клеток рака молочной железы, более того, ему под силу даже убивать некоторые из них.

Читайте также Какой напиток улучшает память у пожилых

А употребление гранатового сока снижает кровяное давление - гипертонию. Пуническая кислота, основная жирная кислота в ягоде, способна защитить от болезней сердца.

Также гранат помогает в борьбе с артритом и болью в суставах, улучшает память и физическую работоспособность. В плоде содержатся такие витамины как С, В6, В12, Р, клетчатка, а среди минералов и микроэлементов: калий, магний, кальций, фосфор, йод, железо, марганец и натрий.

Однако существуют и противопоказания: не употребляйте гранат или гранатовый сок, если у вас язва желудка, гастрит, повышенная кислотность. Обязательно разбавляйте его водой.

Ранее мы писали о том, какой алкогольный напиток уменьшает головную боль лучше парацетамола.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.