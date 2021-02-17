Чем полезен и вреден гранат [ Редактировать ]
Гранат прекрасно утоляет жажду, пробуждает аппетит и содержит много витаминов. Однако, как у любого продукта, у граната есть свои противопоказания, передает newsyou.info.
В гранате содержится много витаминов и минералов, полезных для человеческого организма. Потребление граната предотвращает такие болезни, как: рак, диабет 2 типа, Альцгеймер, сердечные болезни и ожирение.
Употребление в дневном рационе граната чрезвычайно важно для женщин, ведь он предотвращает размножение клеток рака молочной железы, более того, ему под силу даже убивать некоторые из них.
А употребление гранатового сока снижает кровяное давление - гипертонию. Пуническая кислота, основная жирная кислота в ягоде, способна защитить от болезней сердца.
Также гранат помогает в борьбе с артритом и болью в суставах, улучшает память и физическую работоспособность. В плоде содержатся такие витамины как С, В6, В12, Р, клетчатка, а среди минералов и микроэлементов: калий, магний, кальций, фосфор, йод, железо, марганец и натрий.
Однако существуют и противопоказания: не употребляйте гранат или гранатовый сок, если у вас язва желудка, гастрит, повышенная кислотность. Обязательно разбавляйте его водой.
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