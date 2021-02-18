Самая высокооплачиваемая спортсменка мира - японская теннисистка Наоми Осака обыграла американскую спортсменку Серену Уильямс (11-е место в рейтинге WTA) полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

В финале Australian Open сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Брэди, которая в полуфинальном матче обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

23-летняя Наоми Осака занимает 3-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и дважды побеждала на турнирах Большого шлема - US Open-2018 и Australian Open-2019. 25-летняя Дженнифер Брэди занимает 24-е место в рейтинге WTA.

У мужчин пока определился только один финалист Открытого чемпионата Австралии. В первом полуфинальном матче сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Дебютант турнира Карацев занимал 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). После того, как он пробился в полуфинал турнира Большого шлема, он взлете сразу на 72-е место.

33-летний Джокович является пятикратным чемпионом Уимблдона (2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годы) и одержал 16 побед в турнирах Большого шлема.

В финале Новак Джокович сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым (4-е место в рейтинге) и греком Стефаносом Циципасом (№6 рейтинга ATP).

Australian Open завершится 21 февраля. Призовой фонд турнира составляет $61 млн.

Напомним, что первую ракетку Украины (и №5 в мировом рейтинге) Элину Свитолину выбила из Australian Open дочь американского миллиардера Джессика Пегула.