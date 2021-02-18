Совет ЕС даст "зеленый свет" санкциям против России - Bloomberg [ Редактировать ]
В понедельник, 22 февраля, Совет Европейского союза даст "зеленый свет" новым санкциям против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Как сообщается, маловероятно, что санкции будут введены против российских олигархов, о чем просили Навальный и его сторонники. Вместо этого ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые непосредственно причастны к ситуации с Навальным.
Также сообщается, что "зеленый свет" от министров иностранных дел стран ЕС станет первым шагом юридического процесса, который должен привести к официальному утверждению санкций против России. Ожидается, что они будут введены уже в марте.
Ранее сообщалось, что 28 января президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц из России.
Также Верховная Рада Украины попросила мировое сообщество усилить санкции против России за аннексию Крыма. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Верховная Рада Украины просит мировое сообщество усилить санкции против России
Посилити європейські санкції проти Росії, закликає парламент Естонії. Про це повідомляє пресслужба тамтешнього Рийгикогу. Так естонці намагаються підтримати та захистити російське суспільство від авторитарної влади
В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали известного 71-летнего актера Михаила Боярского
На конец февраля у президентов Беларуси и России - Александра Лукашенко и Владимира Путина запланирована встреча
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до розриву з Євросоюзом, і навіть закликав росіян готуватися до... ізоляції від світу