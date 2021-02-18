В понедельник, 22 февраля, Совет Европейского союза даст "зеленый свет" новым санкциям против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Как сообщается, маловероятно, что санкции будут введены против российских олигархов, о чем просили Навальный и его сторонники. Вместо этого ограничения коснутся российских чиновников и организаций, которые непосредственно причастны к ситуации с Навальным.

Также сообщается, что "зеленый свет" от министров иностранных дел стран ЕС станет первым шагом юридического процесса, который должен привести к официальному утверждению санкций против России. Ожидается, что они будут введены уже в марте.

Ранее сообщалось, что 28 января президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против юридических и физических лиц из России.

Также Верховная Рада Украины попросила мировое сообщество усилить санкции против России за аннексию Крыма. Народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления.

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